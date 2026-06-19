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Voznica (32) pijana kot čep, morala bo pred sodnika

Policisti Policijske uprave Nova Gorica so v četrtek ustavili dva močno pijana voznika.
Pijanega moškega so ustavili popoldan, žensko zvečer (fotografija je simbolična). FOTO: Arman Fazlic/Getty Images
Pijanega moškega so ustavili popoldan, žensko zvečer (fotografija je simbolična). FOTO: Arman Fazlic/Getty Images
B. K. P.
 19. 6. 2026 | 20:17
2:04
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V četrtek ob 15.34 so policisti Postaje prometne policije Nova Gorica v Kromberku pri Novi Gorici ustavili in kontrolirali 47-letnega voznika osebnega avtomobila ter mu med drugim odredili tudi preizkus alkoholiziranosti. Rezultat je pokazal, da je moški vozil močno pod vplivom alkohola, in sicer ga je imel v litru izdihanega zraka kar 1,17 miligrama, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica. Prometni policisti so mu skladno s prometno zakonodajo prepovedali nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper voznika bo podan tudi obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

Nekaj ur pozneje so imeli opravka s pijanim voznikom oziroma v tem primeru voznico, tudi policisti Postaje prometne policije Nova Gorica. Ustavili so jo na območju Šempasa in ji odredili preizkus alkoholiziranosti. Rezultat je pokazal, da je imela 32-letnica v litru izdihanega zraka 1,16 miligrama alkohola, za nameček pa je vozila še brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Tega so ji policisti začasno odvzeli v eni od preteklih kontrol. Prometni policisti so ji vozilo zasegli, čaka jo še srečanje s sodnikom, saj bo zoper njo podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

»Vse udeležence v cestnem prometu opozarjamo, da alkohol nikakor ne sodi za volan, saj je prav ta največkrat soodgovoren za prometne nesreče, ki se pogosto končajo z najhujšimi posledicami, torej invalidnostjo ali s smrtjo. Nastalih posledic in odgovornosti se je treba zavedati bistveno prej, saj ko te nastanejo, je žal prepozno in poti nazaj ni več. Zato ne dopustite, da bi zaradi vašega neodgovornega ravnanja ugasnilo življenje,« ob tem sporočajo policisti in občane pozivajo, naj poskrbijo, da za volanom vozila nikoli ne sedi nekdo, ki je pred tem užival alkohol, ampak naj krmilo vozila raje prepustijo trezni osebi.

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