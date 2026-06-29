Voznica je zapeljala z avtoceste in silovito trčila v steber prometnega znaka

Začetek poletnih počitnic na srečo ni bil zaznamovan z večjimi prometnimi zastoji, ki bi bile posledica migracije voznikov proti turističnim krajem, so pa zato za dolge kolone vozil poskrbele nekatere nesreče, med njimi žal tudi tragedije. Na pomurski avtocesti se je v soboto ob 11.44 v bližini Grabonoša v občini Sveti Jurij ob Ščavnici zgodila hujša prometna nesreča. Osebni avtomobil je zapeljal s ceste in silovito trčil v steber prometnega znaka. Prihiteli so gasilci PGD Murska Sobota, PGD Gornja Radgona, PGD Ljutomer in JZ GB Maribor in voznico rešili iz zverižene pločevine. Pomagali so reševalcem nujne medicinske pomoči, zavarovali mesto pristanka helikopterja Slovenske vojske ter poskrbeli za sanacijo cestišča. Poškodovano voznico so po prvi oskrbi s helikopterjem oziroma ob njegovi asistenci prepeljali na zdravljenje v UKC Maribor, so sporočili iz Regijskega centra za obveščanje.

Kot rečeno, je minuli podaljšani konec tedna prinesel tudi eno presenečenje – na slovenskih avtocestah, z izjemo krajših zastojev na posameznih odsekih, ni bilo večjih prometnih kolapsov, kakršne so številni pričakovali zaradi začetka dopustov. Precej manj spodbudna pa je prometnovarnostna statistika. Policisti so po državi obravnavali več kot 150 prometnih nesreč.

V petek je javnost pretresla prometna nesreča na vzhodni ljubljanski obvoznici pri razcepu Zadobrova proti Sneberjam. Šestinštiridesetletna voznica je z osebnim avtomobilom trčila v tovorno vozilo, ki je stalo v koloni. Po ugotovitvah policije so k tragičnemu izidu prispevali neprilagojena hitrost, premajhna varnostna razdalja in neuporaba varnostnega pasu.

Le nekaj dni prej se je huda nesreča zgodila tudi na dolenjski avtocesti pri izvozu Drnovo. Devetnajstletni voznik je med prehitevanjem oplazil drugo vozilo, nato izgubil oblast nad avtomobilom in se večkrat prevrnil z njim. Umrl je na kraju nesreče, njegovega sopotnika pa so s hudimi poškodbami odpeljali v bolnišnico.

Na Darsu in policiji ob začetku poletne sezone znova opozarjajo na previdnost.

Policisti opozarjajo, da so bile tudi druge kršitve zelo pogoste. V nekaj dneh so zaradi hujših prometnih prekrškov zasegli osem vozil, predvsem voznikom brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Več voznikov je končalo v pridržanju zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Na Darsu in policiji ob začetku poletne sezone znova opozarjajo na previdnost. Gost promet, visoke temperature in utrujenost zmanjšujejo zbranost, nevarnost pa povečujejo tudi nenadne nevihte, ki hitro poslabšajo razmere na cesti. Med najpogostejšimi vzroki najtežjih nesreč še naprej ostajajo premajhna varnostna razdalja, neprilagojena hitrost in prepozno zaviranje pred kolonami, pogosto tudi zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo.

Prav zato voznike pozivajo, naj se na pot odpravijo spočiti, med vožnjo ohranjajo zadostno varnostno razdaljo in se ob prvih znakih utrujenosti ustavijo na počivališču. Nekaj sekund nepazljivosti je lahko dovolj, da se pot proti dopustu konča tragično.