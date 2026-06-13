Voznica odvzela prednost 63-letnemu motoristu, končalo se je slabo

V Postojni se je zgodila prometna nesreča, v kateri se je po prvih podatkih huje poškodoval motorist. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so policisti na kraju ugotovili, da je 35-letna voznica osebnega avtomobila vozila po Ljubljanski cesti.

Pri odcepu za Tomšičevo ulico je zavijala levo, pri tem pa odvzela prednost 63-letnemu motoristu, ki je pripeljal iz smeri Planine proti Postojni. Ta je po trčenju padel in se poškodoval. Policija navaja, da gre za sum hudih poškodb. Primer obravnavajo kot sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.