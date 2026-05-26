Voznica se je poskušala umakniti mački, a se ni dobro končalo

V torek ob 5.40 je 28-letna voznica z osebnim avtomobilom v Bošamarinu peljala po klancu navzdol, ko naj bi ji čez cesto stekla mačka. Živali se ji je voznica poskusila umakniti, a je zapeljala s ceste, zdrsnila po brežini, avto pa je obstal na strehi. Pri tem se je voznica lažje poškodovala, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper, kjer so dodali, da so policisti ženski izdali plačilni nalog zaradi napačne strani vožnje in tudi zato, ker so ugotovili, da je njenemu avtomobilu pretekla veljavnost registracija.

Na kraju nesreče so po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje posredovali tudi koprski poklicni gasilci, ki so zavarovali kraj dogodka in usmerjali promet, ranjeno voznico pa so reševalci nujne medicinske pomoči prepeljali v bolnišnico.