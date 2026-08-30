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Voznica v Domžalah zaradi zataknjene stopalke trčila v tri vozila in nato še v drevo

Včeraj okoli 12. ure se je na Savski cesti v Domžalah zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 30. 8. 2026 | 13:52
1:43
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Po doslej zbranih podatkih je nesrečo povzročila voznica, ki naj bi imela težave z vozilom, saj zaradi domnevno zataknjene stopalke za plin ni mogla ustaviti.

Voznica je z vozilom pripeljala s parkirišča, pri tem pa naj bi poskušala ustaviti, vendar ji to ni uspelo. Trčila je v vozilo, ki je bilo pred njo, to pa je zaradi silovitega trčenja odbilo naprej, kjer je trčilo še v tretje vozilo. Nato je skušala vozilo zaustaviti na drug način, a neuspešno, zato je z njim trčila še v drevo. Pri tem se je huje telesno poškodovala. Na kraj so prihiteli reševalci, ki so poškodovano voznico z reševalnim vozilom odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Po prvih podatkih njeno življenje ni ogroženo.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjajo vse okoliščine nesreče, med drugim tudi navedbe o domnevno zataknjeni stopalki za plin.

Drug voznik zaradi hitrosti prav tako končal v drevesu

Nekaj ur pozneje, danes okoli 2.30, se je prometna nesreča zgodila tudi na lokalni cesti v Vodicah nad Kamnikom. Tokrat je bil v nesreči udeležen le voznik osebnega vozila. Po do zdaj zbranih podatkih je voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Pri tem se je lažje telesno poškodoval.

Policisti bodo zaradi nesreče vodili prekrškovni postopek.

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