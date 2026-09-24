Voznici v Matenji vasi med vožnjo postalo slabo, trčila v tovornjak z 16 tonami kamenja

V Matenji vasi se je zjutraj zgodila prometna nesreča, zaradi katere je bila cesta Postojna-Pivka zaprta. Po doslej zbranih podatkih je 48-letna voznica osebnega avtomobila vozila proti Prestranku, ko ji je med vožnjo postalo slabo.

Zaradi tega je zapeljala na nasprotno smerno vozišče, kjer je trčila v tovorno vozilo, ki ga je vozil 53-letni voznik.

Po trčenju je tovornjak zapeljal izven vozišča in obstal na nabrežini v Matenji vasi. Vozilo je bilo naloženo s kar 16 tonami kamenja, zato bo treba tovor najprej preložiti, preden bodo lahko tovornjak odstranili.

Cesta Postojna-Pivka je v Matenji vasi po zadnjih podatkih ponovno odprta.

Več informacij o morebitnih poškodovanih in okoliščinah nesreče policisti še zbirajo.