Voznik (19) trčil v jekleno varnostno ograjo, po njej drsel še 50 metrov (FOTO)

V nedeljo, 26. oktobra, nekaj pred 18. uro, so policisti Policijske uprave Novo mesto prejeli obvestilo o prometni nesreči pri Boštanju. Na kraj so odšli sevniški policisti in ugotovili, da se je v nesreči poškodoval 19-letni voznik osebnega avtomobila.

Reševalci so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je huje poškodovan.

Policisti so po ogledu kraja nesreče ugotovili, da je voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal levo in trčil v jekleno varnostno ograjo, po kateri je drsel še približno 50 metrov. Zaradi povzročitve prometne nesreče bo zoper voznika izdan plačilni nalog.