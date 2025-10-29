  • Delo d.o.o.
IZGUBIL OBLAST NAD VOZILOM

Voznik (19) trčil v jekleno varnostno ograjo, po njej drsel še 50 metrov (FOTO)

Reševalci so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je huje poškodovan.
Na kraju nesreče. FOTO: PGE Krško
Na kraju nesreče. FOTO: PGE Krško
A. G.
 29. 10. 2025 | 20:06
V nedeljo, 26. oktobra, nekaj pred 18. uro, so policisti Policijske uprave Novo mesto prejeli obvestilo o prometni nesreči pri Boštanju. Na kraj so odšli sevniški policisti in ugotovili, da se je v nesreči poškodoval 19-letni voznik osebnega avtomobila.

Reševalci so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je huje poškodovan.

Policisti so po ogledu kraja nesreče ugotovili, da je voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal levo in trčil v jekleno varnostno ograjo, po kateri je drsel še približno 50 metrov. Zaradi povzročitve prometne nesreče bo zoper voznika izdan plačilni nalog.

prometna nesrečanesrečapolicijačrna kronikavoznikhitrostneprilagojena hitrost
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Večno vprašanje

O kuri in jajcu.
Marko Kočevar29. 10. 2025 | 22:45
22:35
Novice  |  Slovenija
PREMIER PO TORKU V NOVEM MESTU

»V Novem mestu so ljudje skandirali DOVOLJ JE kriminalu. Šutarjev zakon je odgovor na to«, Golob pojasnil, kakšno je bilo srečanje s soprogo pokojnega Aleša

Predsednik vlade je prepričan, da bodo ukrepi, ki jih je predstavil v Novem mestu izboljšali varnost na Dolenjskem.
29. 10. 2025 | 22:35
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Lovra Kastelica: Spirala nasilja

Zaradi našega Slavca ni bilo takrat nobenega protestnega shoda.
Lovro Kastelic29. 10. 2025 | 22:25
22:10
Novice  |  Slovenija
RAZPOKE V POLITIKI

Tudi Erjavec zahteva Golobov odstop: »Izgubil je človeški in moralni kapital«

Oglasile so se zunajparlamentarne stranke, ki so se ostro odzvale na delo vlade.
29. 10. 2025 | 22:10
21:18
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Osma hiša je hiša smrti, najgloblje življenjske krize, pa tudi spolnosti

V tej škorpijonovi hiši najdemo skupno lastnino s partnerjem ter odnos do nje.
29. 10. 2025 | 21:18
21:00
Bulvar  |  Suzy
OSMIŠLJEVALNICA

Biti človek: čuječ, čuteč, čustvujoč (Suzy)

Če kondicijsko prekipevamo, če 'štimajo' srce in pljuča ter sta kakica in spanec v redu, smo na dobri poti, da smo v redu. Nismo pa še na cilju.
29. 10. 2025 | 21:00

