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PU NOVO MESTO

Voznik (20) na prehodu za pešce zbil mladoletno peško

Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti uvedli prekrškovni postopek.
FOTO: arhiv Dela
FOTO: arhiv Dela
S. U.
 16. 11. 2026 | 15:30
2:42
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Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto med 13. in 16. novembrom posredovali v 174 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 624 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 28 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.

Na prehodu za pešce trčil v peško

V petek, 13. novembra, se je nekaj po 7. uri zgodila prometna nesreča na Šegovi ulici v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so zbrali obvestila in ugotovili, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v mladoletno peško, ki je prečkala cesto. Peška je zaradi lažjih poškodb potrebovala zdravniško pomoč. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti uvedli prekrškovni postopek.

Padec motorista

O padcu motorista na Bizeljski cesti so bili brežiški policisti obveščeni na isti dan okoli 11. ure. Ugotovili so, da je 76-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem zapeljal na nasprotno smerno vozišče in padel. Lažje poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policistu mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Kršitelj z 1,8 promili alkohola

Med opravljanjem nalog v Črnomlju so policisti v noči na 14. november zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Citroen xara. Med postopkom so ugotovili, da ima 28-letni voznik v litru izdihanega zraka 0,88 miligramov alkohola (1,8 g/kg). Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Voznik pod vplivom prepovedanih drog

Prav tako v noči na 14. november so policisti med kontrolo prometa na Mirni ustavili voznika osebnega avtomobila Škoda octavia. 51-letnemu vozniku so zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost prepovedanih drog. Odredili so mu strokovni pregled, ki ga je odklonil. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Pri njemu so našli in zasegli tudi manjšo količino posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Uvedli bodo prekrškovni postopek in o kršitvah z obdolžinim predlogom seznanili sodišče.

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