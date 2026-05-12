Voznik (88) povzročil prometno nesrečo: udeleženo troje vozil, dve osebi odpeljali

Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto posredovali v 65 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 233 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.

Prometna nesreča z udeležbo treh vozil

V torek, 12. maja 2026, se je nekaj po 11. uri zgodila prometna nesreča z udeležbo treh vozil na cesti med Boštanjem in Prapretnem. Policisti PP Sevnica so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 88-letni voznik, ki je vozil v smeri proti Radečam. Ob prehitevanju tovornega vozila je z zadnjim delom avtomobila trčil v prednji del tovornega vozila in v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 69-letna voznica. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče in prav tako lažje poškodovano 69-letno voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti uvedli prekrškovni postopek, sporočajo s PU Novo mesto.