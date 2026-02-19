  • Delo d.o.o.
Voznik avtobusa treščil v železniški most v Solkanu. To so posledice (FOTO)

V prometni nesreči voznik avtobusa in mlajši potnik na omenjenem avtobusu nista bila poškodovana, nastala pa je materialna škoda.
M. U.
 19. 2. 2026 | 14:50
 19. 2. 2026 | 14:53
3:02
Danes ob 7.47, je bila Policija obveščena o prometni nesreči pod železniškim mostom v Solkanu. Po doslej zbranih podatkih je voznik avtobusa vozil iz smeri novogoriške železniške postaje proti Solkanu. Ko je pripeljal do železniškega mostu voznik avtobusa ni upošteval prometne signalizacije oziroma prometnega znaka, ki prepoveduje promet vozilom, katerih skupna višina presega 3,3 metra, in z avtobusom trčil v železniški most.

Železniški promet po nesreči začasno ustavljen

V prometni nesreči voznik avtobusa in mlajši potnik na omenjenem avtobusu nista bila poškodovana. Nastala je materialna škoda. Poleg policistov Policijske postaje Nova Gorica in Postaje prometne policije Nova Gorica so na kraju posredovali tudi delavci komunalnega podjetja in uslužbenci Slovenskih železnic. Železniški promet je bil na tem delu železniške proge po nesreči začasno ustavljen. Strokovne službe Slovenskih železnic morebitno škodo na železniški infrastrukturi še ocenjujejo oziroma bodo v nadaljevanju pregledali ali je zaradi nesreče nastala morebitna poškodba konstrukcije nadvoza.

Po preliminarnem pregledu pristojnih služb ni bilo ugotoviti morebitnih poškodb, vendar bo železniški most zaradi nadaljnjega ugotavljanja dejanskega stanja železniške infrastrukture oz. konstrukcije predvidoma zaprt najmanj do petka, 20. februarja 2026 do 12. ure. Zaradi odpravljanja posledic prometne nesreče je bil cestni promet na tem območju v jutranjih urah nekaj časa oviran za cestni promet.

Voznik tovornega vozila z naloženo hlodovino v okolici Mosta na Soči trčil v železniški nadvoz

Danes ob 11.24, je bila Policija s strani uslužbenca Slovenskih železnic obveščena, da je voznik tovornega vozila, na katerem je bila naložena hlodovina, trčil v železniški nadvoz na cesti Postaja – Čepovan v občini Most na Soči. Po prvih zbranih podatkih je voznik tovornega vozila z zgornjim delom hloda zadel železno konstrukcijo mostu zaradi česar je hlod padel s prikolice na vozišče. Na kraju so bili poleg policistovo PP Tolmin tudi delavci Slovenskih železnic, ki so pregledali omenjeni most ali je nastala morebitna poškodba. Glede na njihove ugotovitve zaradi trka na omenjenem mostu poškodba ni nastala. Ko bo voznik tovornega vozila izsleden, bodo policisti PP Tolmin zoper njega uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa.  

O dogodku je bilo obveščeno tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Glede na dosedanje ugotovitve niso bili zaznani znaki kaznivega dejanja. Policisti so 66-letnemu vozniku zaradi neupoštevanja prometne signalizacije izdali plačilni nalog.

nesrečaavtobusželeznicaželezniška postajaSolkan
