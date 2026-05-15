Voznik avtobusa v Brežicah navsezgodaj vozil otroke pijan: policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo

Policisti Policijske postaje Brežice so v četrtek zjutraj med poostrenim nadzorom prevozov šolskih otrok ustavili voznika avtobusa, ki je opravljal organiziran prevoz.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imel voznik v izdihanem zraku 0,14 miligrama alkohola na liter. Zaradi ugotovljene kršitve so mu policisti odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo ter izdali plačilni nalog. Prevoz otrok se je po prihodu drugega voznika, ki je izpolnjeval vse pogoje, nadaljeval brez zapletov.

Policija ob tem znova opozarja, da je vožnja pod vplivom alkohola eden ključnih dejavnikov tveganja za nastanek prometnih nesreč. Alkohol vpliva na voznikovo zaznavanje, zmanjšuje sposobnost presoje in podaljšuje reakcijski čas. Statistični podatki kažejo, da se pri vozniku z 0,5 promila alkohola v krvi verjetnost povzročitve prometne nesreče podvoji, pri višjih koncentracijah pa se tveganje še bistveno poveča. Policisti zato vse udeležence v prometu znova pozivajo k odgovornemu ravnanju in poudarjajo, da alkohol in vožnja ne sodita skupaj.