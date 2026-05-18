Voznik avtodoma iz Češke na prehodu za pešce trčil v otroka

V soboto, 16. maja 2026, se je nekaj po 17. uri se zgodila prometna nesreča v Krškem. Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 26-letni voznik avtodoma iz Češke na prehodu za pešce trčil v peško - otroka, ki je prečkala cesto. Lažje poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti izrekli globo, vse okoliščine pa še preverjajo, sporočajo s PU Novo mesto.