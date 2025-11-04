Voznik BMW-ja s skoraj dvema promiloma alkohola dobil idejo, da bi ušel policiji

Policisti Policijske postaje Trebnje so v ponedeljek, 3. novembra 2025, nekaj po 22. uri med opravljanjem nalog v Mokronogu ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW, ki je vozil nezanesljivo in s tem pritegnil njihovo pozornost.

35-letnemu vozniku so zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus z alkotestom. Rezultat je pokazal kar 0,94 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (približno 2 grama alkohola na kilogram krvi, op.p.), kar je skoraj štirikrat več od dovoljene meje. Med postopkom pa se voznik ni obnašal mirno. Poskušal je zbežati, pri tem ni upošteval ukazov in opozoril policistov, zato so morali uporabiti prisilna sredstva, ga obvladati in odpeljati v prostore za pridržanje.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v zadnjih 24 urah posredovali v 95 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 268 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.

Zoper voznika bodo policisti na sodišče naslovili obdolžilni predlog in mu izdali plačilni nalog zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov, sporočajo s PU Novo mesto.