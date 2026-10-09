Voznik črnega passata v Ljubljani trčil v voznika skiroja in odpeljal. policija išče priče

V Ljubljani se je v torek, 6. oktobra 2026, okoli 14.15 v križišču Poljanske in Roške ceste zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila znamke Volkswagen Passat črne barve in voznik električnega skiroja. Voznik električnega skiroja je po nesreči padel po vozišču, voznik osebnega avtomobila pa je odpeljal s kraja, ne da bi posredoval svoje podatke.

Policija zaradi razjasnitve vseh okoliščin nesreče prosi morebitne očividce in vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, da informacije sporočijo na interventno številko 113 ali na Policijsko postajo Ljubljana Center, na telefonsko številko 01 475 06 00, je sporočila Špela Škoporc, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.

Kaj storiti, če ste priča prometne nesreče?

Policija opozarja, da moramo biti ob prometni nesreči pripravljeni pomagati udeležencem v okviru svojih zmožnosti ter poskrbeti za varnost, če je to mogoče storiti brez ogrožanja sebe ali drugih. Če smo priča nesreči, lahko s svojimi informacijami pomagamo razjasniti okoliščine dogodka. Priče naj si, če je mogoče, zapomnijo oziroma zabeležijo čim več podrobnosti: znamko, model in barvo vozila, registrsko številko, smer vožnje, čas in kraj nesreče ter morebitne druge okoliščine. Policiji naj posredujejo informacije, ki so jih zaznale same, in jasno ločijo med tem, kar so videle, ter tem, kar so izvedele od drugih.

Če je kdo poškodovan ali je potrebna nujna pomoč, je treba poklicati številko 112, policijo pa na 113. Ob klicu je pomembno čim natančneje opisati, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo in ali so udeleženci poškodovani. Policija zato poziva vse, ki so bili v torek popoldne v križišču Poljanske in Roške ceste ali so opazili črnega volkswagna passata, naj se oglasijo in pomagajo pri razjasnitvi nesreče.