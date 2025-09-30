Voznik električnega skiroja v smrtni nevarnosti

Policisti Policijske uprave (PU) Maribor so bili obveščeni o hudi prometni nesreči, in sicer je 45-letni voznik električnega skiroja v Mariboru trčil v potopni valj, padel in se huje poškodoval. Po informacijah, s katerimi razpolagajo policisti, je ranjenih 45-letnik v smrtni nevarnosti.

Včeraj zjutraj so bili policisti PU Maribor obveščeni tudi o prometni nesreči II. kategorije na območju Maribora. Tam je voznik osebnega avtomobila trčil v drug avto, za volanom katerega je sedela ženska. Ta se v nesreči ni poškodovala, je pa nujno zdravstveno pomoč potreboval povzročitelj nesreče.

»Po prvih ugotovitvah bi do nesreče lahko prišlo zaradi zdravstvenih težav voznika, zato okoliščine nesreče še preiskujemo,« so sporočili s PU Maribor.