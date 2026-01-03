Voznik in otrok z avtomobilom trčila v ograjo in drevo, oba so odpeljali

V Tubljah pri Hrpeljah se je danes zgodila prometna nesreča, o kateri poročajo s Prostovoljnega gasilskega društva Materija (PGD Materija). Kot so zapisali, je voznik osebnega avtomobila najprej trčil v obcestno varnostno ograjo, nato pa še v drevo. V nesreči sta bila udeležena voznik in otrok, ki je bil sopotnik, oba pa so zaradi poškodb odpeljali na nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico.

Gasilci so v nesreči nesebično priskočili na pomoč. Kot so sporočili s PGD Materija, so njihovi gasilci med drugim zavarovali kraj, ponesrečenima so nudili prvo pomoč, pomagali pri transportu v reševalno vozilo, na vozilu izklopili vire energije, vozilo odmaknili iz vozišča ter posuli iztekle tekočine. »Na intervenciji je sodelovalo 10 gasilcev PGD Materija z dvema voziloma (še trije gasilci so bili v pripravljenosti v gasilskem domu), dve reševalni ekipi ZD NMP Sežana, policisti PP Kozina in uslužbenec cestnega podjetja,« so še zapisali. Da je bilo trčenje precej silovito, potrjujejo fotografije, ki so jih objavili. Na njih je videti, da je vozilo močno uničeno.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: