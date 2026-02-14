Voznik izsiljeval na prehodu za pešce, s pešcem je hudo

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 308 klicev, od tega 112 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije.

Prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami

V Mariboru se je pripetila prometna nesreča, zaradi izsiljevanja pešca na prehodu za pešce voznika osebnega avtomobila, ki je trčil v peško. Peška je utrpela hudo telesno poškodbo. Zoper voznika bo vložena kazenska ovadba.

Izven naselja Pekel se je pripetila prometna nesreča, zaradi neupoštevanja pravil prednosti voznika tovornega vozila, ki je trčil v kolesarja. Kolesar je utrpel hudo telesno poškodbo. Zoper voznika bo vložena kazenska ovadba, še sporočajo s PU Maribor.