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STRAH

Voznik izstopil, avtobus z dvema potnikoma pa se je odpeljal kar sam

Avtobus je brez voznika prečkal križišče in trčil v ograjo, ki je padla na parkiran avtomobil. V drugi nesreči je potnica padla na voznika in razbila vetrobransko steklo.
Slika je simbolična. FOTO: UI
Slika je simbolična. FOTO: UI
G. P.
 14. 11. 2026 | 20:28
 14. 11. 2026 | 20:37
3:03
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Na Koroškem so policisti v zadnjih dveh dneh obravnavali tri precej nenavadne prometne nesreče, v katerih sta imela glavno vlogo avtobusa. V enem primeru se je avtobus z dvema potnikoma kar sam odpeljal, potem ko je voznik izstopil, v drugem pa je potnica med vožnjo padla na voznika in nato še na vetrobransko steklo, ki se je ob udarcu razbilo. Še tretja nesreča se je zgodila na območju Mežice, kjer je voznik brez vozniškega dovoljenja in z registrskimi tablicami, ki niso pripadale njegovemu avtomobilu, zapeljal s ceste in se hudo poškodoval.

Avtobus se je brez voznika odpeljal čez križišče

Posebej nenavadna nesreča se je v petek zgodila v Podvelki. Voznik avtobusa je ustavil v bližini pošte in izstopil, vrata pa pustil odprta. Toda avtobus ni ostal na mestu. »V nekem trenutku se je avtobus začel premikati in se je odpeljal čez križišče in nato trčil v ograjo in jo podrl,« so sporočili s Policijske uprave Celje. Ograja je ob padcu poškodovala še parkirano vozilo.

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Še posebej skrb vzbujajoče je, da sta bila v času nesreče v avtobusu dva potnika. Ta sta po ustavitvi avtobusa izstopila skozi vrata, ki jih je voznik pred tem pustil odprta. Na srečo se po doslej zbranih podatkih nihče ni poškodoval. Za voznika pa se dogodek ne bo končal zgolj z materialno škodo. Policisti so napovedali, da ga bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.

Potnica vstala, padla na voznika in razbila vetrobransko steklo

Drugo nenavadno nesrečo so policisti v petek obravnavali na območju Mežice. Potnica na avtobusu je med vožnjo nenadoma vstala, izgubila ravnotežje in padla na voznika, nato pa še na vetrobransko steklo. Udarec je bil tako silovit, da se je steklo razbilo. Ženska se je pri tem lažje poškodovala. Policisti so posumili, da je bila pod vplivom alkohola, zato so ji odredili strokovni pregled. Ali je bila res alkoholizirana, iz policijskega poročila ni razvidno.

Brez izpita in s tujimi tablicami zapeljal s ceste

Tretja nesreča pa se je zgodila v soboto, nekaj po poldnevu, na Platu na območju Mežice. Voznik osebnega avtomobila, ki ni imel vozniškega dovoljenja, je med vožnjo ustavil na cesti in nato zapeljal vzvratno. Ker je vozil preblizu desnemu robu vozišča, je zapeljal s ceste, avtomobil pa se je prevrnil. V nesreči se je hudo poškodoval. Policisti so ugotovili še eno nepravilnost: na avtomobilu je imel nameščene registrske tablice, ki sploh niso pripadale vozilu. V času nesreče je bil v avtomobilu sam.

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