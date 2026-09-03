Voznik kombija v Bovcu po trčenju pobegnil

Pred enim od bovških hotelov je danes ob 11.14 mirno dopoldne skalil za zdaj še neznani voznik. Po prvih podatkih je pri vzvratni vožnji trčil v parkirno zapornico in jo poškodoval. Namesto da bi po trku ustavil, stopil iz vozila ter oškodovani družbi predal svoje podatke, se je odločil za beg s kraja nesreče. Škode je za približno 300 evrov, voznik pa je vozil bel kombi znamke Renault Trafic z italijanskimi registrskimi oznakami.

Policisti Policijske postaje Bovec so takoj začeli z zbiranjem obvestil, ko voznika izsledijo, pa ga čaka prekrškovni postopek.