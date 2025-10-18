Voznik na Chengdujski izsilil prednost, za mlajšega voznika se ni končalo dobro

V četrtek, okoli 19. ure, se je na Chengdujski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in mlajši voznik električnega skiroja.

Po do zdaj znanih podatkih je nesrečo povzročil voznik osebnega vozila, ki je izsilil prednost mlademu vozniku skiroja. Ta je pravilno prečkal vozišče na prehodu za kolesarje. Pri tem je utrpel hude telesne poškodbe, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti so ugotovili tudi, da med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade.

Preiskava okoliščin nesreče še poteka. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.