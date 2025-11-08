Reševalno vozilo na nujni vožnji trčilo v tovorno, ena oseba je umrla

Policijska uprava Celje poroča o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v Mestinju. O njej so bili obveščeni danes nekaj čez 15. uro. Po njihovih informacijah je nesrečo povzročil voznik reševalnega vozila, ki je bilo na nujni vožnji.

»Voznik reševalnega vozila, ki je vozil iz smeri Mestinja proti Podplatu, je v desnem preglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom, zaradi česar je vozilo zaneslo na levo smerno vozišče, kjer je trčilo v tovorno vozilo, katerega voznik je pravilno pripeljal nasproti,« so zapisali v sporočilu.

Umrl 23-letni sopotnik

Na kraju je zaradi hudih poškodb umrl 23-letni sopotnik v reševalnem vozilu, so sporočili s PU Celje. Voznika reševalnega vozila so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor, saj je dobil hude poškodbe.

Po besedah PU Celje je to letos že 26 smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.

