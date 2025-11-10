  • Delo d.o.o.
23 LET JE IMEL

Mladi reševalec Anže P. umrl na nujni vožnji (FOTO)

Voznik rešilca treščil v tovornjak, sopotniku ni bilo pomoči. Hitela sta na pogreb, na katerem je ženska doživela infarkt
V silovitem trčenju je ugasnilo življenje. FOTO: S. N.
V silovitem trčenju je ugasnilo življenje. FOTO: S. N.
Mojca Marot
 10. 11. 2025 | 05:00
3:43
A+A-
»Kar se je zgodilo, je tako žalostno, da ti zmanjka besed. Reševalca, sodelavca, eden je komaj začel delati, sta bila na nujni vožnji. Hitela sta na nek pogreb, na katerem je ženska doživela srčni zastoj, infarkt po domače. In potem se je zgodila nesreča njima. Takole vidimo, koliko reševalci res tvegajo na cesti, ko hitijo na pomoč drugim. Eno mlado življenje je ugasnilo, a treba je pomisliti, koliko sta jih že rešila, sploh pa voznik, ki je bil izkušen in je to delo opravljal že vsaj 25 let. Pa še družino ima. Upam, da bo okreval, prebolel in še naprej opravljal to humano in težko delo,« ...

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
