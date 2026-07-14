Voznik tovornjaka pod vplivom droge povzročil nesrečo, na kraju so posredovali tudi gasilci (FOTO)

Radovljiški policisti so včeraj okoli 15.30 obravnavali prometno nesrečo na območju Lancovega, v kateri je 41-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom zapeljal z vozišča in se prevrnil. Pri tem se je hudo telesno poškodoval in je bil po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljan v SB Jesenice.

Voznik je vozil pod vplivom prepovedane droge, zato mu je bil odrejen strokovni pregled. Policisti zoper voznika vodijo prekrškovni postopek. Na kraju so posredovali tudi gasilci. Cesta je bila med ogledom prometne nesreče in odstranjevanjem razsutega tovora (peska) zaprta.