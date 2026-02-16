Voznik tovornjaka pri Celju na kokainu, to pa še ni bilo vse

Celjski policisti so v nedeljskem poostrenem nadzoru cestnega prometa na avtocesti ustavili voznika tovornega vozila. Zaradi suma, da vozi pod vplivom prepovedanih drog, so mu odredili hitri test na droge, ki je pokazal prisotnost kokaina v organizmu. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog, so sporočili s PU Celje.

Policisti so vozniku odredili še strokovni pregled, ki ga je odklonil. Za storjen prekršek je predvidena globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk. Poleg tega so policisti pri pregledu vozila ugotovili še, da je vozil s popolnoma uničenimi pnevmatikami, zaradi česar so mu izdali plačilni nalog v višini 400 evrov, zoper pravno osebo pa sledi hitri postopek z izdajo odločbe, globa za omenjen prekršek znaša 2000 evrov, so dodali.