Voznik tovornjaka tako pijan, da je komaj govoril: ne boste verjeli, kaj je počel na štajerski avtocesti

V četrtek okrog 20.30 je več voznikov poklicalo na Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Celje in opozorilo na izjemno nevarno in objestno vožnjo voznika tovornega vozila, ki je na avtocesti vozil v smeri Ljubljane. Voznik, ki je imel na priklopnem delu naložene avtomobile, je po besedah očividcev vozil čez vse prometne pasove, zapeljal na bankino ter nato sunkovito nazaj na vozišče in s tem dobesedno ogrožal življenja drugih udeležencev v prometu, je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Celje Milena Trbulin.

Celjski prometni policisti so voznika izsledili in ustavili na počivališču Lukovica, takoj ko so pristopili do njega, pa so ugotovili, da je moški močno pijan, po besedah Trbulinove je imel njegov zadah izrazit vonj po alkoholu, njegov govor pa je bil nerazločen. Vozniku so policisti odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka kar 0,94 miligrama alkohola.

»Posebej poudarjamo, da gre za poklicnega voznika, za katerega velja ničelna toleranca do alkohola. Voznik je kljub temu pil alkohol, sedel za volan težkega tovornega vozila in z neodgovornim ravnanjem ogrožal varnost vseh, ki so v tistem času vozili po avtocesti,« je dejala Trbulinova in dodala: »Takšno ravnanje je povsem nesprejemljivo, neodgovorno in skrajno nevarno. Vožnja pod vplivom alkohola, še posebej pri voznikih težkih tovornih vozil, lahko v trenutku privede do tragedije z najhujšimi posledicami.« Vozniku so odredili pridržanje, sledi obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.