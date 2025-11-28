Voznik tovornjaka trčil v varnostno ograjo in povzročil še tri prometne nesreče

Včeraj, 27. novembra, ob 11.06 so policisti Policijske uprave Nova Gorica prejeli obvestilo o prometni nesreči I. kategorije na odseku hitre ceste H4 Šempeter pri Gorici – Vogrsko, približno en kilometer za izvozom Šempeter pri Gorici v smeri Razdrtega. Ugotovili so, da je 49-letni voznik tovornega oziroma vlečnega vozila s polpriklopnikom (cisterna za prevoz nevarnih snovi je bila prazna) vozil po hitri cesti iz Šempetra pri Gorici proti Vogrskemu. Med vožnjo ni ohranjal zadostne bočne razdalje od desnega roba vozišča oziroma ni vozil po sredini prometnega pasu na smernem vozišču z dvema ali več označenimi prometnimi pasovi.

Zaradi nepravilne vožnje je zapeljal desno izven vozišča, kjer je z desnim bočnim delom vozila trčil v kovinsko varnostno ograjo. Odbilo ga je levo, najprej na vozni, nato na prehitevalni pas, kjer je z levim delom vozila trčil v začasno betonsko varnostno ograjo. Od tam ga je znova odbilo proti sredini vozišča, čez oba prometna pasova, kjer je po približno stotih metrih obstal. V nesreči nihče ni bil telesno poškodovan; nastala je materialna škoda na vlečnem vozilu, polpriklopniku ter cestni infrastrukturi (poškodovana kovinska in betonska varnostna ograja). Vozniku so zaradi odgovornosti za prekršek izdali plačilni nalog (prvi odstavek 38. člena ZPrCP).

Zaradi posledic prve nesreče so se na nasprotnem smernem vozišču zgodile še tri prometne nesreče. Dve voznici, ki sta vozili proti Italiji, sta med vožnjo povozili predmete na vozišču in zaradi tega predrli pnevmatike. Predmeti so padli na vozišče kot posledica trčenja v začasno betonsko ograjo, saj so se deli ograje odbili na nasprotno stran. Voznik osebnega avtomobila pa se je med izogibanjem predmetom (kamenju) na cesti zaletel v drugo tovorno vozilo in povzročil manjšo materialno škodo. Nihče ni bil poškodovan, policisti PP Nova Gorica pa so primere zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico oziroma so zaradi izpolnjenih zakonskih pogojev odstopili od ogleda kraja nesreče (četrti odstavek 111. člena ZPrCP).