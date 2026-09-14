Voznik začetnik na pločniku smrtno zbil 71-letno peško

V petek okoli 17. ure je v Spodnjem Negonju, na območju Policijske postaje Rogaška Slatina, v prometni nesreči umrla 71-letna peška. Povzročil jo je voznik začetnik, ki je vozil iz centra Rogaške Slatine proti glavni cesti in v Spodnjem Negonju v desnem nepreglednem ovinku zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom. Zapeljal je čez nasprotno smerno vozišče na pločnik, kjer je pravilno hodila peška, ter trčil vanjo. Vozilo je nato odbilo na drugo stran vozišča, kjer je obrnjeno na streho obstalo na dvorišču stanovanjskega objekta.

Peška je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrla. Sopotnik, ki je v vozilu povzročitelja sedel na zadnjem sedežu, se je laže poškodoval, voznik in sovoznik pa nista bila poškodovana, so pojasnili na celjski policijski upravi.

Dva huje poškodovana

V nedeljo, bilo je okoli 16.30, pa se je na cesti med Blagovico in Lukovico pri uvozu na avtocesto zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in motorist. Voznica je pri zavijanju levo odvzela prednost pred motoristom, ki je pripeljal nasproti. Po trčenju ga je odbilo še v vozilo, ki je vozilo za voznico. Pri tem sta se tako motorist kot voznica huje poškodovala, potnica v vozilu pa lažje. Z reševalnim vozilom so bili odpeljani v ljubljanski klinični center. Kot poročajo z ljubljanske policijske uprave, bi bilo lahko življenje motorista ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja.