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MORAL BO PONOVNO OPRAVLJATI VOZNIŠKI IZPIT

Voznik začetnik skozi naselje divjal s 111 km/h: poglejte, kam se mu je mudilo

Hitel naj bi v službo v sosednji Avstriji.
Fotografija je simbolična. FOTO: Ljubo Vukelič
Fotografija je simbolična. FOTO: Ljubo Vukelič
O. B.
 17. 6. 2026 | 07:54
 17. 6. 2026 | 07:54
1:22
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Policisti PP Gornja Radgona so minuli ponedeljek zgodaj zjutraj opravljali meritve hitrosti na območju občine Apače, zlasti na regionalni cesti Podgrad - Trate. Voznik osebnega avtomobila je na delu ceste v naselju, kjer je omejitev hitrosti s splošnim predpisom omejena na 50 km/h, vozil kar 111 km/h.

»V postopku je bilo ugotovljeno, da je osebni avtomobil vozil voznik začetnik. Zaradi storitve prekrška mu je bilo vozniško dovoljenje začasno odvzeto, podan pa bo obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Vse udeležence cestnega prometa znova opozarjamo na dosledno spoštovanje predpisov, povezanih s hitrostjo, saj je vožnja z neprilagojeno hitrostjo še vedno eden najpogostejših vzrokov najhujših prometnih nesreč,« je sporočila Suzana Rauš, predstavnica za odnose z javnostmi PU Murska Sobota.

Hitel naj bi v službo v sosednji Avstriji

Po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih je voznik močno prekoračil hitrost, ker naj bi hitel v službo v sosednji Avstriji. Sedaj pa ga kljub temu ne čaka nič dobrega, saj bo poleg visoke golobe najverjetneje moral ponovno opravljati vozniški izpit ...

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