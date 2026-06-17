Voznik začetnik skozi naselje divjal s 111 km/h: poglejte, kam se mu je mudilo

Policisti PP Gornja Radgona so minuli ponedeljek zgodaj zjutraj opravljali meritve hitrosti na območju občine Apače, zlasti na regionalni cesti Podgrad - Trate. Voznik osebnega avtomobila je na delu ceste v naselju, kjer je omejitev hitrosti s splošnim predpisom omejena na 50 km/h, vozil kar 111 km/h.

»V postopku je bilo ugotovljeno, da je osebni avtomobil vozil voznik začetnik. Zaradi storitve prekrška mu je bilo vozniško dovoljenje začasno odvzeto, podan pa bo obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Vse udeležence cestnega prometa znova opozarjamo na dosledno spoštovanje predpisov, povezanih s hitrostjo, saj je vožnja z neprilagojeno hitrostjo še vedno eden najpogostejših vzrokov najhujših prometnih nesreč,« je sporočila Suzana Rauš, predstavnica za odnose z javnostmi PU Murska Sobota.

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