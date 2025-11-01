V petek, 31. oktobra, so ob 10.20 poklicali policiste z bencinskega servisa v Kopru, kjer je razgrajal moški.

»Na kraju so ugotovili, da je voznik VW transporter pripeljal na bencinski servis, natočil gorivo in prišel v poslovalnico, da bi plačal. S skeniranjem računa je želel vstopiti v sanitarije, ker mu to ni takoj uspelo, se je tako razjezil, da je brcal v vrata in poškodoval letev, zatem pa kraj zapustil,« sporočajo s PU Koper.

V zadnjih 48 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 308 klicev. Med 128 interventnimi dogodki smo policisti med drugim obravnavali 38 prometnih nesreč, 13 kršitev javnega reda in miru ter 14 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 8 intervencij na javnem kraju, 5 pa v zasebnih prostorih. 2 kršitelja, ki sta kljub opozorilu nadaljevala s prekrškom, smo pridržali.

Policisti obravnavajo kaznivo dejanje poškodovanje tuje stvari.