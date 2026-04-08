Na primorki vse stoji pred počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani, zaradi reševanja ponesrečenih zaprta tudi proti Kopru

Primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Zaradi reševanja ponesrečenih in pristanka helikopterja je zaprta tudi proti Kopru. Nastal je zastoj v obe smeri. Za osebna vozila je možen obvoz Razdrto-Postojna, poroča prometnoinformacijski center.

Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet med razcepom Koseze in priključkom Dravlje ter pred priključkom Tomačevo proti Zadobrovi.

Na primorski avtocesti so na posameznih odsekih med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru zastoji, predvsem tovornih vozil. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.

Gneče in zastoji zaradi popoldanske prometne konice so na mestnih obvoznicah ter na cestah iz mestnih središč. Na ljubljanski severni obvoznici so zastoji v obe smeri.