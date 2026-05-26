Vozniki, pozor! Zaprta je primorska avtocesta (FOTO)

»Primorska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila zaprta med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru,« sporočajo s prometno-informacijskega centra, kjer so dodali, da je na avtocesti pred zaporo nastal zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim. Zakaj je tovorno vozilo zagorelo, za zdaj še ni znano, prav tako ne, ali je bil v nezgodi kdo ranjen.

Prometna nesreča se je zgodila tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas za predorom Golovec proti Malencam. Tudi tam nastaja zastoj.

Po podatkih Policijske uprave Koper se je na odseku od Ravbarkomande proti Razdrtem od letošnjega 1. marca do začetka maja zgodilo kar 21 prometnih nesreč. V njih ni bil nihče poškodovan, nastala je materialna škoda. Najpogostejša vzroka za nesreče sta bila neustrezna varnostna razdalja in neupoštevanje prednosti na vozišču.

V nasprotni smeri od Razdrtega proti Ljubljani se je v istem obdobju zgodilo 22 prometnih nesreč, tam so nesrečam najpogosteje botrovali neprilagojena hitrost in nepravilni premiki z vozili. V 20 prometnih nesrečah ni bil nihče poškodovan, medtem ko sta se dve končali s poškodbami. Ena oseba je bila lahko, druga pa hudo poškodovana. Poleg tega so se v času zapore zgodile še štiri prometne nesreče na uvoznih in izvoznih krakih priključka Postojna.