DEJANJE OBŽALUJE

Vozniku avtobusa, ki je na primorki povzročil tragedijo, dve leti zapora, Janez obžaluje: »Zelo mi je žal za človeka« (FOTO)

V prometni nesreči julija 2018 na primorski avtocesti je umrl 65-letni voznik avea.
Nesreča se je zgodila med Postojno in Razdrtim. FOTO: Pu Koper
Moni Černe
 23. 4. 2026 | 05:13
3:28
A+A-

Skoraj osem let po tragični prometni nesreči so poklicnega voznika avtobusa s 44 leti profesionalnih izkušenj Janeza Papež iz Žužemberka na koprskem okrožnem sodišču obsodili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. V njej je življenje izgubil 65-letni Fadil Musić iz Kranja. Papež je 26. julija 2018 pri Hruševju na primorski avtocesti iz Postojne proti Razdrtemu kot voznik avtobusa vozil z neprilagojeno hitrostjo glede na razmere na cesti in stanje na cestišču. Kljub cestnemu zastoju in temu, da je chevrolet aveo, ki ga je upravljal oškodovanec, na cestišču stal, je vozil z najvišjo dovoljeno hitrostjo 100 km na uro vse do približno 30 metrov pred vozilom, ko ga je zaznal in začel zavirati. Vozilo bi lahko videl z razdalje 167 metrov, a zaradi hitrosti avtobusa ni mogel pravočasno zaustaviti, temveč je v avea trčil ter ga potiskal enajst metrov in pol po cestišču. Aveo je nato trčil v renault masterja, zatem pa še z levim bočnim delom v zaščitno kovinsko ograjo, kjer ga je obrnilo za 180 stopinj.

Izjemen obseg poškodb, kot jih je imel oškodovanec, je lahko nastal le zaradi naleta vozila od zadaj.

Čeprav je obramba trdila, da je usodne poškodbe utrpel, ker je sam čelno trčil v vozila pred seboj, je bil izvedenec sodne medicine Tomaž Zupanc jasen: »Izjemen obseg poškodb, kot jih je imel oškodovanec, je nastal zaradi naleta vozila od zadaj ob udarcu glave ob vzglavnik vozila. Sila naleta in masa vozila je bila velika.« Pri čelnem trku bi bile poškodbe drugačne. Usodna poškodba je nastala ob udarcu glave ob vzglavnik sedeža, drugi udarec pa je oškodovanec utrpel ob trku v armaturno ploščo, s prsnim košem je udaril v volanski obroč. Zaradi številnih poškodb je na kraju dogodka umrl. Izvedenec je ob tem poudaril, da je tako obsežen spekter poškodb v 30 letih obravnavanja prometnih nesreč videl le redko.

»Zelo mi je žal za človeka,« je obžaloval obdolženi Janez Papež. FOTO: Moni Černe
Tožilka Nina Krznar je za obdolženca predlagala dveletno zaporno kazen, pri čemer da ne bo nasprotovala, da bi jo odslužil z delom v splošno korist, ter izrek najdaljšega možnega varnostnega ukrepa prepovedi vožnje motornih vozil za obdobje dveh let. Zagovornica Petra Primic Petrov je po drugi strani predlagala oprostitev. V zaključni besedi je poudarila, da potek nesreče ni bil tak, kot se očita, ter da dejansko stanje ni bilo popolno ugotovljeno. Med drugim je izpostavila, da je pokojni vozil z 1,2 promila alkohola. Obtoženi, ki se je pred kratkim upokojil, je izrazil obžalovanje, da je bil na kraju nesreče. »Toda trčil sem samo v berlinga pred seboj, to priznam,« je dejal in dodal, da ga je zaslepilo sonce. Tega v zagovoru prej ni omenjal, temveč je navajal, da je bil pozoren na prevoženo udarno jamo. Tričlanski senat pod predsedstvom sodnika Miha Špilarja je sledil predlogu tožilstva in Papeža obsodil na dve leti zapora ter dveletno prepoved vožnje motornih vozil kategorij C1, C1E, C, D1, D1E, D in DE; osebno vozilo bo lahko vozil še naprej.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
