Vozniku traktorja v Vrtojbi odpadlo kolo, prikolica se je prevrnila

O nenavadni nesreči poročajo novogoriški policisti. V torek so tako prejeli obvestilo o prometni nesreči v Vrtojbi, kjer se je prevrnil traktor s prikolico. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so ugotovili, da je 24-letni voznik traktorja s pripeto prikolico v Vrtojbi vozil po Ulici 9. septembra v smeri naselja Bilje.

Med vožnjo je na traktorju prišlo do tehničnih težav oziroma do poškodb navoja na vijakih zadnjega levega kolesa.

Voznik traktorja ni bil poškodovan

Posledično je kolo odpadlo s traktorja, nato se je prikolica, na kateri je bila naložena manjša količina zemlje, prevrnila. Na kraj so posredovali tudi gasilci iz Nove Gorice, ki so zavarovali kraj dogodka ter nudili pomoč pri postavitvi in odstranitvi traktorja s prikolico s cestišča. Voznik traktorja v prometni nesreči ni bil poškodovan. Policisti so primer zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico.