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Vroča kri na slovenski cesti! Kolesarju je po prehitevanju voznika kombija počil film

Zadeva ne bo šla na sodišče, saj je po besedah policijske uprave oškodovanec odstopil od pregona za kaznivo dejanje.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
M. J.
 29. 7. 2026 | 17:22
 29. 7. 2026 | 18:58
2:04
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S Policijske uprave Nova Gorica (PU Nova Gorica) poročajo o incidentu, ki se je zgodil med voznikom kombija in kolesarjem. Začelo se je zaradi nepravilnega prehitevanja. Po prometnem prekršku je prišlo do spora in materialne škode, policija pa je enega izmed njiju tudi oglobila. Oba sta sicer državljana Nemčije.

»Policisti Policijske postaje Bovec so v ponedeljek, 27. julija v popoldanskem času, blizu naselja Kal-Koritnica v občini Bovec obravnavali kršitev cestnoprometnih predpisov in poškodovanje dela vozila. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je 37-letni voznik kombija, državljan Nemčije, med vožnjo prehiteval pred seboj vozečega 50-letnega kolesarja, prav tako državljana Nemčije. Med udeležencema je po prehitevanju prišlo do spora zaradi prehitevanja na premajhni oz. nezadostni bočni razdalji. Ko je voznik ustavil vozilo, v katerem je bil tudi sopotnik, je po krajšem pogovoru kolesar z roko udaril po desnem zunanjem vzvratnem ogledalu in ga odtrgal. Z dejanjem je lastniku vozila povzročil za približno 1.000 evrov materialne škode,« so dogodek opisali na omenjeni policijski upravi.

Kolesar je škodo že povrnil

Zadeva ne bo šla na sodišče, saj je po besedah policijske uprave oškodovanec odstopil od pregona za navedeno kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari. Kolesar je namreč nastalo škodo že povrnil. Policisti so ukrepali zoper oba udeleženca. Kot so zapisali na PU Nova Gorica, je bila vozniku kombija zaradi nepravilnega prehitevanja izrečena globa, zoper kolesarja pa so ukrepali zaradi nasilnega in drznega vedenja. Na policijski upravi ob tem udeležence v cestnem prometu pozivajo k strpni, odgovorni in spoštljivi udeležbi v prometu.

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