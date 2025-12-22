Napad na 12-letnega otroka pretresel Maribor: oglasila sta se občina in varuh človekovih pravic

Incident, ki bi lahko imel po mnenju otrokove matere rasistično ozadje, sta obsodila tudi Mestna občina Maribor in varuh človekovih pravic. Po navedbah varuha gre za zavržen in nesprejemljiv poseg v temeljne človekove pravice, zlasti v pravico do telesne nedotakljivosti, varnosti in dostojanstva otroka. »Vsako nasilje nad otroki je nedopustno, seveda tudi dejanja, ki nosijo elemente rasnega sovraštva in nestrpnosti, saj spodkopavajo temeljne vrednote enakosti, spoštovanja in sožitja. Takšna dejanja ne smejo ostati brez jasnega in učinkovitega odziva države,« so sporočili iz kabineta. Pričakujejo hitro, temeljito in nepristransko preiskavo ter ustrezno odgovornost storilca, hkrati pa pozivajo k ničelni toleranci do rasizma in sovražnega nasilja ter k okrepljenim ukrepom za zaščito otrok in ranljivih skupin v javnem prostoru.

Dejanje ostro obsodila tudi občina Maribor

Varuh izpostavlja, da se po 49. členu veljavnega Kazenskega zakonika (KZ-1) kot obteževalna okoliščina upošteva tudi, da je bil nagib za storitev kaznivega dejanja narodnostna, rasna, verska ali etnična pripadnost oškodovanca, njegov spol, barva kože, poreklo, premoženjsko stanje, izobrazba, družbeni položaj, politično ali drugo prepričanje, invalidnost, spolna usmerjenost ali katerakoli druga osebna okoliščina. »Že sama kazenskopravna ureditev torej prepoznava posebno resnost tako storjenih dejanj. Na organih odkrivanja, pregona in sojenja pa je, da v tovrstnih primerih ustrezno odreagirajo tudi v praksi.« Nasilje nad mamo in otrokom na Titovem mostu so ostro obsodili tudi na mariborski občini. »Vsako nasilje je nesprejemljivo. Če je bil motiv za dejanje rasizem, je to še dodatno opozorilo, da se moramo kot skupnost jasno, glasno in brezkompromisno postaviti proti sovraštvu, predsodkom in nestrpnosti,« so na občini zapisali na družbenem omrežju Facebook. Poudarjajo, da v Mariboru ni prostora za rasizem, nasilje in diskriminacijo. »Vsak otrok mora imeti pravico do varnega gibanja, dostojanstva in brezskrbnega otroštva - ne glede na barvo kože, poreklo ali druge osebne okoliščine. Ob tem izražamo iskreno podporo otroku in mami ter zaupamo pristojnim institucijam, da bodo dogodek preiskale,« so navedli.

Osumljenca še iščejo

Policisti so bili o dogodku obveščeni v soboto popoldne. »Ugotovljeno je bilo, da sta oškodovanca lažje telesno poškodovana. V zvezi z dogodkom zbiramo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe, za katero je predvidena denarna kazen oziroma zaporna kazen do enega leta,« so za STA povedali na Policijski upravi Maribor. Policisti so opravili ogled kraja in začeli zbiranje obvestil, pri čemer so doslej ugotovili, da je osumljenec, ki ga še iščejo, uporabljal kolo in bil oblečen v temnejša oblačila. Če so bili občani priča dogodku in bi imeli koristne informacije o osumljencu oz. njegovem gibanju, prosijo, da te informacije sporočijo policistom na 113. Po poročanju medijev se je 48-letna mati z 12-letnim otrokom sprehajala po mestu, ko je mimo njiju na Titovem mostu na kolesu pripeljal mlajši moški in otroka poškropil s solzivcem, zaradi česar je ta potreboval medicinsko oskrbo. V incidentu je bila lažje poškodovana tudi mati. V zapisu na družbenem omrežju je mati opozorila na rasistično ozadje dogodka, saj gre za temnopoltega otroka. Napad sta v nedeljo obsodila Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

Na Policijski upravi Maribor so bili sicer o podobnem dogodku obveščeni tudi 3. novembra, ko naj bi v Mariboru moški na kolesu z neznano snovjo poškropil mlajšega moškega. »Po razpoložljivih informacijah ta ni poiskal zdravniške pomoči. V omenjenem postopku neznanec ni bil izsleden oz. njegova identiteta ni bila ugotovljena. Če bo izsleden, bo zoper njega uveden prekrškovni postopek. Za zdaj nimamo informacij o tem, da naj bi se pripetil še kak tovrstni dogodek na območju mesta,« so dodali.