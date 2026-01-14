  • Delo d.o.o.
NEVARNO

Vsa družina sredi noči v bolnišnico! To se je dogajalo v Murski Soboti

Zaradi povečanega izločanja ogljikovega monoksida so se štirje zastrupili, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.
Fotografija je simbolična. FOTO: Wirestock/Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Wirestock/Getty Images
B. K. P.
 14. 1. 2026 | 16:19
 14. 1. 2026 | 16:19
A+A-

V noči na sredo se je v Murski Soboti dogajala prava drama, ki bi se kaj kmalu lahko končala tragično. »Policisti smo bili danes ob 1.45 obveščeni o zastrupitvi zaradi uhajanja plina v Murski Soboti. Vsi štirje člani družine so bili odpeljani v Splošno bolnišnico Murska Sobota, kjer je bilo ugotovljeno, da so telesno poškodovani,« je dogodek opisala tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Murska Sobota Suzana Rauš. Dodala je, da so policisti z zbiranjem obvestil ugotovili, da je zaradi nepopolnega izgorevanja plina v peči »prišlo do povečanega izločanja ogljikovega monoksida, kar je povzročilo zastrupitev oseb«. Tujo krivdo so možje v modrem izključili, zato bo »zadeva zaključena s poročilom na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti«, policisti pa z zbiranjem obvestil nadaljujejo, da bi ugotovili natančne okoliščine dogodka.

Ogljikovega monoksida se je sicer prijel nelaskavi naziv tihi ubijalec. Je namreč brez barve, vonja in okusa, zato ga človeškimi čutili ni mogoče zaznati, je pa gorljiv in strupen. »Ogljikov oksid lahko nastaja med zgorevanjem ogljika oz. snovi, kjer se pojavlja ogljik. Tako se lahko v stanovanju pojavlja povsod tam, kjer se uporablja peči na trdno gorivo, peči na naftne derivate (peč na kurilno olje, bencin ali petrolej) in peči oz. bojlerje na zemeljski plin (metan). Ogljikov oksid nastaja tudi med delovanjem motorjev z notranjim zgorevanjem. Tako lahko povečane koncentracije CO najdemo v domačih garažah in v podzemnih garažnih hišah že med običajnim obratovanjem vozil,« pojasnjujejo gasilci, ki svetujejo tudi, kako se pred prekomerno vsebnostjo ogljikovega monoksida v prostoru lahko zaščitimo. 

»Bistveni so redni pregledi in čiščenje dimovodnih naprav, redni pregledi in čiščenje zračnikov, zračnike za dovod zgorevalnega zraka in naprav za prezračevanje stanovanjskih ali poslovnih prostorov s kurilno napravo je treba očistiti enkrat letno, zagotoviti je treba ustrezno prezračevanje oz. dovod zraka za zgorevanje kurilne naprave oz. plinskega bojlerja. Zunanja nova okna s tesnili ne ustrezajo zadostnem prezračevanju oz. oskrbi z zrakom. Preventivno se lahko v bivalne prostore namesti javljalnike ogljikovega oksida (CO javljalniki), ki naj se namestijo čim bližje višini glave oseb, ki bivajo v prostoru,« pojasnjujejo.

