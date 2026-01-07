Vse je bilo pod napetostjo: šofer se je želel oprhati, prijel je za pipo in v trenutku umrl

KDO BO ODGOVARJAL?

Skrbnik hiše Branko Matjaš krivdo za smrt vali na električarja Tomislava Pekolja.

Na Biču se je pred sedmimi leti zgodila huda nesreča, v kateri je umrl voznik tovornjaka Rosen S. A ni umrl na cesti, temveč v stanovanju, kjer je živel. Ko se je zvečer hotel oprhati v kopalni kadi, je nič hudega sluteč odprl pipo, ki pa je bila pod napetostjo. Tako je skozi njegovo telo stekel električni tok in povzročil paralizo dihanja ter zadušitev. Takoj je bil mrtev. Ker je bilo jasno, da ni umrl naravne smrti, je stekla kriminalistična preiskava; in tudi kazenski postopek. Tožilstvo je prepričano, da je vzrok njegove smrti malomarnost, kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti ...