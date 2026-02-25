Vse to so pri »zbiratelju« orožja v kraju Gornji Petrovci zasegli policisti

Policisti Policijske postaje Gornji Petrovci so v torek na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri občanu v kraju Gornji Petrovci. Pri »zbiratelju« orožja, ki se pred nedavnim ni odločil za oddajo slednjega policiji, so zasegli pet različnih pušk, pištolo in 78 nabojev različnega kalibra. Po opravljeni kategorizaciji orožja in streliva sledijo ustrezni ukrepi.