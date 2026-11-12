Vse upe polaga v Šutarjev zakon: Odvzem denarnice je vedno, po domače povedano, nakup mačka v žaklju

Emil Kadrijevič, ki je bil konec julija na ljubljanskem okrožnem sodišču zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja velike tatvine obsojen na 13 mesecev zapora, je bil pred dnevi znova na sodišču. Tokrat zaradi domnevnega poskusa nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva.

Kadrijevič se o krivdi pred ljubljansko okrajno sodnico Alenko Loncnar še ni izrekel, saj se želi pred obtožbami braniti s pomočjo odvetnika. Zato je že vložil prošnjo za brezplačno pravno pomoč. Je pa, tako kot že na sojenju na okrožnem sodišču, vztrajal, da se mu glede na eno od določb t. i. Šutarjevega zakona sploh ne bi smelo soditi, saj da bi šlo pri morebitnem oškodovanju za zneske majhne vrednosti.

Spomnimo: sodili so mu že, ker da je na avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) marca trem potnicam iz torb izmaknil denarnice, v katerih je bilo le nekaj deset evrov gotovine. »Moj namen ni bil prilastiti si kakršnekoli večje vrednosti, saj nisem imel nikakršnega pričakovanja, da bo v kateri od denarnic 500 evrov gotovine ali več,« je zatrjeval v skoraj uro dolgi zaključni besedi. Ker je bilo tako ukradeno le nekaj deset evrov, je bil prepričan, da je šlo za malo tatvino manjše vrednosti in da bi ga po Šutarjevem zakonu lahko čakala zgolj globa za prekršek.

Ljubljanska okrožna sodnica Ana Babnik se s tem ni strinjala, saj da, ko je ukradel denarnico, nobenkrat ni vedel, koliko denarja bo v njej. »Zgolj naključje je, da vam v tem primeru več kot zneskov po obtožbi ni uspelo pridobiti. Odvzem denarnice je vedno, po domače povedano, nakup mačka v žaklju. Nikoli ne veš, kaj boš odtujil. Lahko bi bilo notri 1000 evrov, lahko pa zgolj en evro ali celo nič,« je med drugim povedala sodnica, ki se je strinjala, da je tatvine zagrešil na posebno predrzen način.

S karticami mu ni uspelo priti do denarja. FOTO: Voranc Vogel

Tokrat mu tožilstvo očita, da je 14. oktobra lani, ko naj bi si prilastil dve bančni kartici, z njima v več časovnih intervalih poskušal priti do denarja. A ker mu to ni uspelo, je dejanje ostalo pri poskusu.

Sodnica je glede na prošnjo obtoženega, ki je v priporu in si želi, da mu ne bi sodili prek videokonference na daljavo, predobravnavni narok prestavila na 1. decembra.