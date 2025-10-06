  • Delo d.o.o.
TRAGEDIJA V GORAH

Vsi napeto čakajo, kaj bo prinesel drugi dan reševanja zasutih, med pogrešanimi brata (FOTO)

Pod goro Tosc se je v nedeljo dopoldne sprožil snežni plaz, enega mrtvega planinca našli v nedeljo.
Pod goro Tosc se je v nedeljo dopoldne sprožil snežni plaz, enega mrtvega planinca našli v nedeljo. FOTO: Gorska Reševalna Zveza Slovenije/zaslonska Slika/facebook
Pod goro Tosc se je v nedeljo dopoldne sprožil snežni plaz, enega mrtvega planinca našli v nedeljo. FOTO: Gorska Reševalna Zveza Slovenije/zaslonska Slika/facebook
M. U.
 6. 10. 2025 | 07:09
 6. 10. 2025 | 08:07
5:13
Gorski reševalci bodo danes nadaljevali reševalno akcijo pod vrhom Tosca v Julijskih Alpah, kjer je plaz v nedeljo zasul tri hrvaške planince.

Sporočilo reševalcev po prvem dnevu reševanja 

Začeli smo že zgodaj zjutraj, nekateri smo se zbudili v deževno, hladno in vetrovno jutro, tako kot je bilo napovedano, nekatere je pa prebudil zvok pozivnika ob 7.40. V tem vremenu, tako zgodaj? Ampak šlo je zares. Hitro smo se zbrali na postaji in potem v dolini Drage ter krenili najprej proti Poljški planini ter potem po poti na Roblek. Izkazalo se je, da je situacija skrajno resna. Pri sestopu skupine tujih pohodnikov je padlo drevo na eno osebo in prišlo je do hude poškodbe glave. Na mestu nesreče smo gorski reševalci GRS Radovljica nudili prvo in nujno medicinsko pomoč, opravili začetno oskrbo in čimhitreje začeli s transportom v dolino. Stanje pri poškodovani osebi se je slabšalo. Do Poljške planine je prišla ekipa NMP Radovljica in RP Bled. Tam so naša zdravnica in zdravnik ter medicinska sestra skupaj s člani ekipe NMP dokončno medicinsko oskrbeli hudo poškodovano osebo in potem jo je ekipa NMP urgentno prepeljala v dolino in naprej v UKC Ljubljana na nadaljnje zdravljenje.

Hkrati smo poskrbeli za vse ostale pohodnike v skupini in jim v naših prostorih nudili zavetišče pred hudim vremenom in oporo ob hudi nesreči.

Še preden se je vsa ekipa vrnila nazaj na postajo in smo pospravili in očistili vso opremo pa je prišel nov klic. Tokrat iz Bohinja. Na območju Tošca je prišlo do snežnega plaza, ki je zasul in odnesel tri pohodnike. Kolegi iz Gorska reševalna služba Bohinj so nas prosili za pomoč. Seveda smo takoj začeli s pripravami na odhod. Preoblekli smo nekaj premočenih oblačil, začeli kompletriati opremo, zamenjali mokre za suhe čevlje predvsem pa začeli pripravljati zimsko lavinsko opremo. Po nekaj časa še informacija, da so aktivirani tudi sosedje v Gorska reševalna služba Jesenice. Nabrali smo moštvo, popolnili opremo in hitro krenili naprej na pomoč na Pokljuko. Med vožnjo smo opazovali okolico, povsem zimske razmere že na cesti do Rudnega polja. Potem smo skupaj s kolegi iz Bohinja nadaljevali peš od Konjščice proti mestu plaza, na pobočju Tošca. Na kraju so bili tudi vodniki lavinskih reševalnih psov. Skupaj smo se organizirali in začeli z iskanjem ponesrečenih. Čas je neusmiljeno tekel naprej. Bilo je že pozno popoldne, ko smo našli prvega ponesrečenega. Žal je preminul. Vreme se je razjasnilo in s pomočjo helikopterja Slovenske vojske smo ga prepeljali v dolino. Potem smo ob približevanju mraka prekinili z intervencijo in se pripravili za prevoz v dolino s helikopterjem.

Za nami je zelo dolg dan, eden izmed bolj napornih v zadnjih letih. Z aktivnostjo nadaljujemo jutri zgodaj zjutraj, intervencija iskanja zasutih ponesrečencev še ni končana.

Enega mrtvega našli v nedeljo

Enega so v nedeljo popoldne našli mrtvega, dva pa še vedno iščejo. Pod goro Tosc se je v nedeljo dopoldne sprožil snežni plaz, ki je zasul tri hrvaške planince.

Pogrešana planinca brata

Kot so v nedeljo zvečer za STA povedali na Policijski upravi Kranj, je skupina sedmih hrvaških planincev po vzponu na Triglav v soboto prišla v Vodnikov dom, kjer so prenočili. Nato se je skupina odpravila na pot, pri čemer jo je presenetil snežni plaz ter pod seboj pokopal tri planince. Štirje so se odločili ostati v Vodnikovi hiši. Eden od njih, iz Kaštel Sućurca, za katerega so sprva mislili, da je pogrešan, je že bil v stiku z družino in sporočil, da je živ in zdrav, piše Slobodna Dalmacija. Iskanje še dveh planincev, ki naj bi bila prav tako iz Kaštela in sta brata, se nadaljuje. 

Planinci iz Splita

V reševalni akciji, v kateri je sodelovalo več kot 60 reševalcev, so popoldne našli truplo enega od pogrešanih. Reševalno akcijo so pozno popoldne zaradi nevarnih razmer, tudi možnosti proženja novih snežnih plazov, morali prekiniti. Nadaljevali jo bodo danes, ko bodo skušali pomagati tudi nekaterim drugim planincem, ki so zaradi slabih vremenskih razmer obtičali ujeti v bivakih in kočah.

Kot so za Hino v nedeljo povedali na PU Kranj, je skupina hrvaških planincev prihajala iz Splita in okoliških krajev. Po navedbah dežurnega v Vodnikovem domu, ki jih povzema Hina, so skupino opozorili na prihajajočo hladno fronto in poslabšanje vremenskih razmer.

Gorskim reševalcem in drugim službam, ki so sodelovale v reševalni akciji, se je na omrežju X v nedeljo zahvalil tudi hrvaški premier Andrej Plenković. Kot je zapisal, je govoril tudi s premierjem Robertom Golobom, slovenskim službam pa je ponudil tudi pomoč hrvaških organov.

