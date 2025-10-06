Vsi napeto čakajo, kaj bo prinesel drugi dan reševanja zasutih, med pogrešanimi brata (FOTO)

Začeli smo že zgodaj zjutraj, nekateri smo se zbudili v deževno, hladno in vetrovno jutro, tako kot je bilo napovedano, nekatere je pa prebudil zvok pozivnika ob 7.40. V tem vremenu, tako zgodaj? Ampak šlo je zares. Hitro smo se zbrali na postaji in potem v dolini Drage ter krenili najprej proti Poljški planini ter potem po poti na Roblek. Izkazalo se je, da je situacija skrajno resna. Pri sestopu skupine tujih pohodnikov je padlo drevo na eno osebo in prišlo je do hude poškodbe glave. Na mestu nesreče smo gorski reševalci GRS Radovljica nudili prvo in nujno medicinsko pomoč, opravili začetno oskrbo in čimhitreje začeli s transportom v dolino. Stanje pri poškodovani osebi se je slabšalo. Do Poljške planine je prišla ekipa NMP Radovljica in RP Bled. Tam so naša zdravnica in zdravnik ter medicinska sestra skupaj s člani ekipe NMP dokončno medicinsko oskrbeli hudo poškodovano osebo in potem jo je ekipa NMP urgentno prepeljala v dolino in naprej v UKC Ljubljana na nadaljnje zdravljenje.

Hkrati smo poskrbeli za vse ostale pohodnike v skupini in jim v naših prostorih nudili zavetišče pred hudim vremenom in oporo ob hudi nesreči.

Še preden se je vsa ekipa vrnila nazaj na postajo in smo pospravili in očistili vso opremo pa je prišel nov klic. Tokrat iz Bohinja. Na območju Tošca je prišlo do snežnega plaza, ki je zasul in odnesel tri pohodnike. Kolegi iz Gorska reševalna služba Bohinj so nas prosili za pomoč. Seveda smo takoj začeli s pripravami na odhod. Preoblekli smo nekaj premočenih oblačil, začeli kompletriati opremo, zamenjali mokre za suhe čevlje predvsem pa začeli pripravljati zimsko lavinsko opremo. Po nekaj časa še informacija, da so aktivirani tudi sosedje v Gorska reševalna služba Jesenice. Nabrali smo moštvo, popolnili opremo in hitro krenili naprej na pomoč na Pokljuko. Med vožnjo smo opazovali okolico, povsem zimske razmere že na cesti do Rudnega polja. Potem smo skupaj s kolegi iz Bohinja nadaljevali peš od Konjščice proti mestu plaza, na pobočju Tošca. Na kraju so bili tudi vodniki lavinskih reševalnih psov. Skupaj smo se organizirali in začeli z iskanjem ponesrečenih. Čas je neusmiljeno tekel naprej. Bilo je že pozno popoldne, ko smo našli prvega ponesrečenega. Žal je preminul. Vreme se je razjasnilo in s pomočjo helikopterja Slovenske vojske smo ga prepeljali v dolino. Potem smo ob približevanju mraka prekinili z intervencijo in se pripravili za prevoz v dolino s helikopterjem.

Za nami je zelo dolg dan, eden izmed bolj napornih v zadnjih letih. Z aktivnostjo nadaljujemo jutri zgodaj zjutraj, intervencija iskanja zasutih ponesrečencev še ni končana.