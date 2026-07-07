Vzrok požara pri Slovenski Bistrici za zdaj še ni znan, so pa ga že pogasili s pomočjo helikopterja

Požar v okolici Slovenske Bistrice, ki je zgodaj zjutraj izbruhnil na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri Rimskem kamnolomu, je gasilcem sredi dneva uspelo omejiti in tudi pogasiti. Za pregled terena so uporabili dron, pri gašenju pa je pomagal helikopter SV, ki je opravil 22 ciklov in odvrgel 25.000 litrov vode.

Kot so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje, je gorelo podrastje na težko dostopnem terenu na površini okoli 3,5 hektara. Gasilska zveza Slovenska Bistrica je aktivirala pregled terena z dronom. Požar so gasili pripadniki Prostovoljnih gasilskih društev Tinje, Kebelj in Zgornja Bistrica.

Župan Ivan Žagar je povedal, da je gorela podrast pod Ančnikovim gradiščem na območju soteske proti Bistriškemu vintgarju, požarišče pa je razpršeno na približno 3,5 hektarja. Na terenu je bilo po njegovih besedah 42 gasilcev z desetimi vozili iz treh lokalnih gasilskih društev.

Vzrok požara za zdaj še ni znan

Zaradi izjemno zahtevnega in strmega terena, kjer je dostop otežen tudi zaradi krušljivosti tal, so najprej opravili pregled območja z air traktorjem, nato pa aktivirali še helikopter Slovenske vojske (SV). Gašenje je tako potekalo predvsem iz zraka, saj gasilci na nekaterih delih požarišča niso mogli učinkovito posredovati s tal. Vzrok požara za zdaj še ni znan, je dejal Žagar, ki pričakuje, da bo več informacij o tem podala policija. Ob tem je župan občane pozval k odgovornemu ravnanju v naravi. Kot je poudaril, je teren zaradi daljšega obdobja brez padavin močno izsušen, zato je nevarnost za nastanek požarov velika, njihovo obvladovanje na zahtevnih terenih pa izjemno oteženo.