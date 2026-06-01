Z 1,5 promili alkohola trčil v prometni znak, potem pa zaspal

V noči na 31. maj 2026. se je zgodila prometna nesreča na Otoški cesti v Novem mestu. Voznik osebnega avtomobila je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, trčil v prometni znak, potem pa zaspal za volanom. Policisti so ugotovili, da gre za 46-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,74 miligramov alkohola (1,5 g/kg). Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, mu odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto med 29. 5. in 1. 6. posredovali v 200 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 798 klicev. Obravnavali so šest prometnih nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in 21 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.