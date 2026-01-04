  • Delo d.o.o.
POSTOJNA

Z avtom se je prevrnil na bok, vozilo 16-letniku dala v uporabo 18-letna sestra

Voznika so odpeljali v ZD Postojna na pregled.
M. U.
 4. 1. 2026 | 14:09
Včeraj ob 18.07 so koprski policisti dobili obvestilo z RECO, da se je pri Postojni na makadamski cesti voznik z avtomobilom prevrnil na bok. 16-letnega voznika so odpeljali v ZD Postojna na pregled. V vozilu je bil še enako star sopotnik.

Policisti obravnavajo sum kaznivega dejanja nevarne vožnje

Mladoletnik nima opravljenega vozniškega dovoljenja, očita se mu še predrzno vožnjo in ogrožanje sopotnika. Z ogledom kraja so policisti ugotovili, da je v križišču trčil v lesen steber, zatem ga je obrnilo, vozilo je obstalo na boku v križišču. Vozniku so odredili tudi strokovni pregled. V nadaljevanju so policisti ugotovili, da je 16-letniku dala v uporabo vozilo 18-letna sestra, zato ji bo izdan plačilni nalog.

