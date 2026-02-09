Boštjan (44) z avtom trčil v hišo, umrla tudi Jan (27) in Gregor (21) (FOTO)

TRAGEDIJA, KOT JE NE POMNIJO

V noči na soboto se je v naselju Višnje zgodila nepojmljiva tragedija. Na Ajdovskem zaviti v črnino, silovit trk je preživel le 21-letni sopotnik.

»Tragični dogodek je hudo pretresel našo celotno krajevno skupnost, ki šteje 1400 ljudi v štirih naseljih, poleg Podkraja in Višnje še Bela in Vodice. Še vedno smo v šoku in ne moremo verjeti, kaj se je zgodilo,« nam je po prometni nesreči v naselju Višnje na Ajdovskem le dan pred kulturnim praznikom zaupal predsednik KS Podkraj Metod Bizjak. V noči na soboto ob 1.12 se je na regionalni cesti v naselju Višnje v občini Ajdovščina zgodila tragična prometna nesreča, v kateri so tri osebe umrle, ena pa je utrpela hude telesne poškodbe in se zdravi v šempetrski bolnišnici. Policisti so več ur ...