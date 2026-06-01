Z dvorišča ukradli premični kokošnjak

Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto med 29. majem in 1. junijem posredovali v 200 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 798 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilništva, lahke telesne poškodbe, odvzema motornega vozila, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin.

Vlomi in tatvine

V okolici Škocjana je v noči na 29. 5. nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in odtujil kotel za žganjekuho. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1.000 evrov.

V Gorenji vasi pri Šmarjeti je v noči na 30. 5. nekdo z dvorišča zidanice odtujil dva elektro motorja, hladilnik in omarice. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 700 evrov.

Z dvorišča v Dolenji Stari vasi je nekdo odtujil premični kokošnjak.