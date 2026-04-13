Z e-skirojem naravnost v objekt, voznika odpeljali

Prometne nesreče

Včeraj, okoli 18.30, se je v Vnanjih Goricah zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik e-skiroja, ki je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v objekt in se pri tem huje poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa ni ogroženo. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Prav tako včeraj, okoli 16. ure, pa se je na Dunajski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen kolesar, ki se je pri padcu lažje telesno poškodoval. Policisti še zbirajo obvestila o vseh okoliščinah in vodijo prekrškovni postopek, še sporočajo s PU Ljubljana.