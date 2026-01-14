Z glavo v obraz na parkirišču: ljubezenski trikotnik na Obali sprožil nasilni obračun

Danes, v sredo, 14. januarja, ob 13.02 se je na Policijski postaji Piran zglasil 66-letni Koprčan in prijavil, da so ga pretepli na območju Belega križa. Le osem minut pozneje, ob 13.10, je na isto policijsko postajo poklical še 68-letni Pirančan in prijavil, da njega in njegovo ženo zasleduje njen bivši partner. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je Koprčan pred incidentom nahajal na enem izmed parkirišč na območju Portoroža, kjer se je pogovarjal s svojo nekdanjo partnerko o njunem sinu. Med pogovorom sta mimo njiju prišla njen novi partner, 68-letni Pirančan in še en neznani moški, ki se je predstavil kot varnostnik parkirišča.

Moški, ki se je predstavil kot varnostnik, je Koprčana vprašal, ali ve, kdo je on, nato pa ga z glavo udaril v predel med nosom in čelom. Pri tem je 66-letnik utrpel lahke telesne poškodbe. V nadaljnjem postopku so policisti ugotovili, da je Koprčan v daljšem časovnem obdobju nad svojo partnerko izvajal psihično in fizično nasilje. Grdo in ponižujoče je ravnal z njo, jo pretepal ter jo v skupnem gospodinjstvu spravljal v podrejen položaj, zaradi česar sta se pred nekaj meseci razšla.

Po razhodu je moški nekdanji partnerici vsakodnevno grozil, z njo vztrajno poskušal vzpostaviti stik ter jo skupaj z njenim novim partnerjem dnevno zalezoval. Policisti bodo zoper 66-letnega Koprčana podali kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj zalezovanja, nasilja v družini in povzročitve lahke telesne poškodbe.