Z ježevko nad najboljšega prijatelja, izbil mu je oko, a Patrik je čudežno preživel

GROZLJIVO

Obtoženi Srb se je sam prijavil policiji, a trdi, da se je zgolj branil.

Skoraj leto dni po brutalnem poskusu umora sta se v hramu pravice srečala Koprčan Patrik Zanko, ki je napad z ježevko čudežno preživel, in njegov krvnik Teodor Jagodić Quao. Policija je že pred meseci prejela anonimno prijavo moškega, da bi lahko oškodovanec na obravnavi obračunal z obtoženim, zato je bila v sredo na Okrožnem sodišču v Kopru okrepljena prisotnost pravosodnih policistov. Zanko je petčlanskemu senatu, ki mu predseduje sodnica Polona Trebežnik Šlibar, povedal, da sta se s Quaom spoznala približno mesec dni pred napadom prek Instagrama, prej pa sta se na videz poznala iz fitnesa. ...