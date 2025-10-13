Z motoristom je zelo hudo, voznik mu je izsilil prednost

Policisti so v soboto, okoli 20.30 ure, obravnavali prometno nesrečo s hudimi poškodbami izven naselja Šempeter. Prometno nesrečo je povzročil voznik osebnega vozila, ki je pripeljal iz smeri Ločice ob Savinji. Voznik je pri zavijanju v levo, na avtocestni uvoz, izsilil prednost motoristu, ki je pripeljal iz smeri Šempetra. Vozili sta trčili. V trčenju se je motorist zelo hudo poškodoval. Povzročitelja bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti.