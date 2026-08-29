Z motorjem zadel v hidrant in hudo poškodovan končal v šempetrski bolnišnici

Po prvih ugotovitvah je motorist med vožnjo zadel v hidrant in nato padel po vozišču. Pri tem je utrpel hude telesne poškodbe, zato so ga odpeljali na zdravljenje v urgentni center Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici. Policisti so vozniku izdali plačilni nalog, saj je vozil po neustrezni površini oziroma po pločniku. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da pred nesrečo ni užival alkohola, rezultat je bil namreč 0,00 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Pločnik je namenjen predvsem pešcem, zato je vožnja motornega kolesa po takšni površini še posebej nevarna, saj lahko voznik naleti na pešce, ovire ali druge nepričakovane situacije. Policija med najpomembnejšimi pravili prometne varnosti poudarja uporabo ustreznih prometnih površin in prilagajanje vožnje razmeram. Pri enoslednih motornih vozilih je zaradi njihove manjše stabilnosti in izpostavljenosti voznika že sam padec lahko povezan z resnimi poškodbami.